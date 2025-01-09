Калужский министр здравоохранения Константин Пахоменко уйдет со своего поста

Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко уйдет с занимаемой должности. Об этом в соцсетях сообщил губернатор регионаМинистр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко уйдет с занимаемой должности.
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