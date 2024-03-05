Предпринимательские доходы граждан РФ выросли почти на 25% в реальном выражении

В прошлом году предпринимательские доходы граждан Российской Федерации, согласно сведениям Росстата, составили 6 триллионов рублей, продемонстрировав рост в номинальном выражении на 32% к 2022 году (приблизительно 1,5 триллиона рублей), а в реальном (с поправкой на инфляцию) — практически на 25%.