Предпринимательские доходы граждан РФ выросли почти на 25% в реальном выражении

В прошлом году предпринимательские доходы граждан Российской Федерации, согласно сведениям Росстата, составили 6 триллионов рублей, продемонстрировав рост в номинальном выражении на 32% к 2022 году (приблизительно 1,5 триллиона рублей), а в реальном (с поправкой на инфляцию) — практически на 25%.
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