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Вдова Шатунова поделилась воспоминаниями об артисте

«Говорить об этом без слёз до сих пор удаётся с трудом. Слушать песни Юры, его выступления, особенно где он общается с залом и рассказывает с гордостью про наших детей, по-прежнему не могу», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

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