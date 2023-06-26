Вдова Шатунова поделилась воспоминаниями об артисте

«Говорить об этом без слёз до сих пор удаётся с трудом. Слушать песни Юры, его выступления, особенно где он общается с залом и рассказывает с гордостью про наших детей, по-прежнему не могу», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».