Уничтоженный армейский грузовик RMMV HX60 ВСУ (с) Фото: Wolfgang Schwan/Anadolu via Getty Images Военнослужащие группировки войск «Запад» российской армии уничтожили немецкий тактический военный грузовик RMMV HX60 украинских войск в окрестностях города Боровая.
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