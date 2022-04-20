Транспортные полицейские провели экскурсию для детей на железнодорожном вокзале Краснодар-1

В рамках проведения профилактического мероприятия «Железная дорога - зона повышенной опасности» инспекторы отделения по делам несовершеннолетних Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте встретились на железнодорожном вокзале Краснодар-1 с учащимися 5 «А» класса СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.