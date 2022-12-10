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Карим Халили: «На финише хотел пройти с правой стороны, но там Поварницын. Перестроился влево, а там Серохвостов – было очень тесно»

Российский битлонист Карим Халили рассказал о финишном круге в гонке преследования на этапе Кубка России в Тюмени, где он одержал победу.

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