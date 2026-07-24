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Царьград

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MaliJet: Мали рассчитывает на себя в борьбе с террористами

MaliJet: Мали рассчитывает на себя в борьбе с террористами

Министр иностранных дел Мали, Абдулайе Диоп, заявил, что страна полагается на собственные силы в борьбе с террористами из группировки JNIM, связанной с "Аль-Каидой".

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