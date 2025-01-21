📌⚡️(Часть №2) О ключевых методах формирования противовоздушных / противоракетных заслонов над стратегически важными элементами ядерной триады России Как мы уже неоднократно отмечали, - без рассредоточения на рельефе местности на удалении 50 - 60 км друг от друга десятков РЛС "Подлёт-К1", а также ВВО 96Л6 и радаров подсвета 92Н6 (размещённых на вышках низковысотного обнаружения 40В6М/МД) ни одно ракето- / дроноопасное направление не сможет похвастаться отсутствием низковысотных "слепых зон", через которые и будут пролегать маршруты полёта дронов и SCALP-EG.