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Русское оружие

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📌⚡️(Часть №2) О ключевых методах формирования противовоздушных / противоракетных заслонов над стратегически важными элементами ядерной триады России Как мы уже неоднократно отмечали, - без рассредоточения на рельефе местности на удалении 50 - 60 км друг от друга десятков РЛС "Подлёт-К1", а также ВВО 96Л6 и радаров подсвета 92Н6 (размещённых на вышках низковысотного обнаружения 40В6М/МД) ни одно ракето- / дроноопасное направление не сможет похвастаться отсутствием низковысотных "слепых зон", через которые и будут пролегать маршруты полёта дронов и SCALP-EG.

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