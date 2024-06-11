В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в метро. Трагический инцидент произошел 10 июня в Кировском районе, когда тележки, установленные на электровозе, сошли с рельсов во время работ в перегонном тоннеле на Кронштадтской улице.