В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в метро. Трагический инцидент произошел 10 июня в Кировском районе, когда тележки, установленные на электровозе, сошли с рельсов во время работ в перегонном тоннеле на Кронштадтской улице.
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