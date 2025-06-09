Под флагами Мексики и СССР: в Калифорнии продолжают бушевать протесты В ряде американских штатов продолжаются протесты против федеральной программы по проверке нелегальных мигрантов.
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Под флагами Мексики и СССР: в Калифорнии продолжают бушевать протесты В ряде американских штатов продолжаются протесты против федеральной программы по проверке нелегальных мигрантов.
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