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Камбэк «Спартака» и осечка «Динамо», 9 голов «Ливерпуля» и хет-трик Холанда, поул Сайнса в Бельгии, ничьи «Баварии» и «Юве», титулы Касаткиной и Самсоновой, «Барса» зарегистрировала Кунде и другие новости

Камбэк «Спартака» и осечка «Динамо», 9 голов «Ливерпуля» и хет-трик Холанда, поул Сайнса в Бельгии, ничьи «Баварии» и «Юве», титулы Касаткиной и Самсоновой, «Барса» зарегистрировала Кунде и другие новости

Доброе утро! Воскресный дайджест новостей уже здесь🤗 1. В субботу в Мир РПЛ «Спартак» разгромил «Факел» (4:1), пропустив первым.

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