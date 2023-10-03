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Траты петербуржцев на подарки ко Дню учителя выросли на 7%

По традиции чаще всего учителям в этот день преподносят цветы. В этом году петербуржцы потратили или собираются потратить на подарки ко Дню учителя 3300 рублей, что на 7% больше, чем в прошлом и позапрошлом году.

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