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Военнослужащие подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО провели специальную обработку более 400 домов

Военнослужащие подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО провели специальную обработку более 400 домов

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) проводят специальную обработку домов и приусадебных участков на территориях подвергшихся затоплению в результате наводнения в ряде населенных пунктов Амурской области.

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