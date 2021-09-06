Военнослужащие подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО провели специальную обработку более 400 домов

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) проводят специальную обработку домов и приусадебных участков на территориях подвергшихся затоплению в результате наводнения в ряде населенных пунктов Амурской области.
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