Шанхай Мастерс 2026: Решающие моменты финала Джадд Трамп vs Кайрен Уилсон (видео)

Джадд Трамп нанес поражение Кайрену Уилсону со счетом 11-6 в финале Shanghai Masters 2026 Джадд Трамп — Кайрен Уилсон (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Лидер мирового рейтинга Джадд Трамп завоевал второй титул в Шанхае, обыграв Кайрена Уилсона со счетом 11-6 в финале Shanghai Masters 2026.