Средний чек среди посетителей фастфуд-заведений в России снизился на 172 рубля

Средний чек в российских фастфуд-заведениях по итогам первого квартала составил 368 рублей. Это почти на треть (172 рубля) меньше, чем за тот же период прошлого года — 540 рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».