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Средний чек среди посетителей фастфуд-заведений в России снизился на 172 рубля

Средний чек среди посетителей фастфуд-заведений в России снизился на 172 рубля

Средний чек в российских фастфуд-заведениях по итогам первого квартала составил 368 рублей. Это почти на треть (172 рубля) меньше, чем за тот же период прошлого года — 540 рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».

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