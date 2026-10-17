Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что намерен покинуть свой пост после завершения президентского срока в 2030 году.
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