В раздевалке «Барсы» все еще верят в чемпионство, но предпочитают не говорить об этом. Команда намерена доставить неудобства «Реалу» (Diario Sport)

«Реал» победил «Атлетик» со счетом 2:0 в 30-м туре чемпионата Испании. Как пишет Diario Sport, в раздевалке каталонцев по-прежнему верят в победу в Ла Лиге, несмотря на отставание от «Реала» на 8 очков, однако предпочитают не говорить об этом.
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