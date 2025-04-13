Политика как он...
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Политика как она есть

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Фицо сообщил, что испытывает трудности из-за полученного в мае ранения

Фицо сообщил, что испытывает трудности из-за полученного в мае ранения

Словацкий премьер Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что в последние дни испытывает трудности из-за полученного при покушении ранения.

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