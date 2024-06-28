Германия выделила деньги на закупку тысяч ракет и собралась вместе с Норвегией разработать сверхзвуковую морскую ракету Власти Германии продолжают проводить политику, направленную на милитаризацию страны.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Германия выделила деньги на закупку тысяч ракет и собралась вместе с Норвегией разработать сверхзвуковую морскую ракету Власти Германии продолжают проводить политику, направленную на милитаризацию страны.
Свежие комментарии