Магомед Исмаилов о победе Резникова: «Когда я подумал, что у него проблемы, он закрыл вопрос»

Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов на своей странице в инстаграм разместил видео с переживаниями во время полуфинала гран-при АСА Артем Резников – Андрей Кошкин с подписью: «Когда я уже подумал, что у него проблемы, он закрыл вопрос.