Президент США Джо Байден чувствует себя униженным после дебатов с Джо Байденом и осознает, что образы, сложившиеся в ходе прошедшего мероприятия, сохранятся в памяти американского населения так же, как и его срок на посту главы государства.
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