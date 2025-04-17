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Губернатор поздравил военнослужащих Сибирского Ордена Жукова округа войск национальной гвардии РФ с высокой государственной наградой

Губернатор поздравил военнослужащих Сибирского Ордена Жукова округа войск национальной гвардии РФ с высокой государственной наградой

Указ о присвоении названия Сибирскому округу подписал президент России Владимир ПутинЗа высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения служебно-боевых задач, Сибирский округ удостоился высокой государственной награды – Ордена Георгия Константиновича Жукова.

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