Губернатор поздравил военнослужащих Сибирского Ордена Жукова округа войск национальной гвардии РФ с высокой государственной наградой

Указ о присвоении названия Сибирскому округу подписал президент России Владимир ПутинЗа высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения служебно-боевых задач, Сибирский округ удостоился высокой государственной награды – Ордена Георгия Константиновича Жукова.
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