В Ржеве Toyota сбила пешехода

Вечером 18 октября в Ржеве произошло ДТП. Авария случилась на улице Краностроителей у дома №21. Как рассказали в ГИБДД региона, здесь водитель Toyota Corolla наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
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