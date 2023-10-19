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В Ржеве Toyota сбила пешехода

В Ржеве Toyota сбила пешехода

Вечером 18 октября в Ржеве произошло ДТП. Авария случилась на улице Краностроителей у дома №21. Как рассказали в ГИБДД региона, здесь водитель Toyota Corolla наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

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