Венгрия, Болгария и Греция будут в числе первых, кто откажется от дальнейшей поддержки Киева. Следующим кандидатом станет Польша, однако сейчас на нее изо всех сил давит Вашингтон, так что это произойдет не так уж и скоро.
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