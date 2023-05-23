Военное обозрение

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В США возобновляются переговоры по повышению верхней планки долга на фоне разногласий по вопросу сокращения расходов

В США возобновляются переговоры по повышению верхней планки долга на фоне разногласий по вопросу сокращения расходов

В США возобновляются переговоры по потолку госдолга. На сегодняшний день он приближается к 3,8 трлн долларов, превышая законодательно оформленный ранее лимит на несколько сотен миллиардов.

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