Мира Мурати, работавшая в OpenAI, запустила свой ИИ-стартап Thinking Machines Lab Бывший т...

Мира Мурати, работавшая в OpenAI, запустила свой ИИ-стартап Thinking Machines LabБывший технический директор компании OpenAI Мира Мурати (Mira Murati), неожиданно покинувшая компанию прошлой осенью, открыла свой собственный стартап в области искусственного интеллекта (ИИ).
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