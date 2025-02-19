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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Мира Мурати, работавшая в OpenAI, запустила свой ИИ-стартап Thinking Machines Lab Бывший т...

Мира Мурати, работавшая в OpenAI, запустила свой ИИ-стартап Thinking Machines Lab Бывший т...

Мира Мурати, работавшая в OpenAI, запустила свой ИИ-стартап Thinking Machines LabБывший технический директор компании OpenAI Мира Мурати (Mira Murati), неожиданно покинувшая компанию прошлой осенью, открыла свой собственный стартап в области искусственного интеллекта (ИИ).

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