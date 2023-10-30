Бастрыкин поручил найти организаторов беспорядков в Махачкале

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, поставил на контроль расследование уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане, сообщило в понедельник ведомство в своем телеграм-канале .
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