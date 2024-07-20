Минобороны России сообщило о ночной атаке украинских беспилотников в двух областях РФ

Средствами ПВО уничтожены 27 БПЛА Пресс-служба Министерства обороны сообщила о попытке террористических атак со стороны Украины в течение прошедшей ночи с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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