В Миллерово подвели итоги конкурса «Свет Рождественской звезды»

Подведены итоги ежегодного муниципального конкурса декоративно-прикладного творчества «Свет Рождественской звезды», в котором приняли участие дети школ и учреждений дополнительного образования Миллеровского района.
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