Германию предупредили о приближающейся к точке невозврата экономике

Экономика ФРГ находится в стагнации и приближается к точке невозврата. Об этом пишет Bloomberg. Агентство поясняет, что падение ВВП Германии связано с энергетическим кризисом — большую часть дефицита будет трудно компенсировать после потери российских энергоресурсов.
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