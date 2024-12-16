Германию предупредили о приближающейся к точке невозврата экономике

Экономика ФРГ находится в стагнации и приближается к точке невозврата. Об этом пишет Bloomberg. Агентство поясняет, что падение ВВП Германии связано с энергетическим кризисом — большую часть дефицита будет трудно компенсировать после потери российских энергоресурсов.