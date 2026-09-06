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Первый в мире ноутбук с 64-поточным процессором также получит GPU с частотой 3,3 ГГц. Sugon рассказала о модели N50 Pro

Первый в мире ноутбук с 64-поточным процессором также получит GPU с частотой 3,3 ГГц. Sugon рассказала о модели N50 Pro

Пока есть не все подробности Компания Sugon раскрыла немного подробностей о первой в мире, как она говорит, мобильной рабочей станции с 64-поточным процессором.

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