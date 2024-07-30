Новый указ для пенсионеров: с 1 августа они больше не платят за отопление и воду Юлия ЧелкановаСогласно новому указу, от 1 августа текущего года пенсионеры получат возможность освободиться от обязанности оплачивать отопление и водоснабжение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии