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Татар-информ

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В Казани состоялся предпоказ фильма «Ирбис. История победы» в рамках «Алтын Минб

В Казани состоялся предпоказ фильма «Ирбис. История победы» в рамках «Алтын Минб

8 сентября в казанском кинотеатре «Мир» в рамках деловой программы XIX Международного фестиваля мусульманского кино «Алтын Минбар» прошел закрытый предпоказ фильма «Ирбис.

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