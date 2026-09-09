В Казани состоялся предпоказ фильма «Ирбис. История победы» в рамках «Алтын Минб

8 сентября в казанском кинотеатре «Мир» в рамках деловой программы XIX Международного фестиваля мусульманского кино «Алтын Минбар» прошел закрытый предпоказ фильма «Ирбис.
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