Это'о выразил поддержку президенту ФИФА Инфантино

Президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'о высказался по поводу недавней волны критики в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино и подтвердил, что поддержит его переизбрание.
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