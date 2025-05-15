Экс-игрок «Зенита» Круговой рассказал, за счет чего ЦСКА выбил петербуржцев из Кубка России

Армейцы одолели соперника в серии пенальти Экс-игрок «Зенита», а теперь защитник ЦСКА Данил Круговой в эфире «Матч ТВ» рассказал, что вера в команду помогли армейцам обыграть петербуржцев в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.
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