Экс-игрок «Зенита» Круговой рассказал, за счет чего ЦСКА выбил петербуржцев из Кубка России

Армейцы одолели соперника в серии пенальти Экс-игрок «Зенита», а теперь защитник ЦСКА Данил Круговой в эфире «Матч ТВ» рассказал, что вера в команду помогли армейцам обыграть петербуржцев в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.