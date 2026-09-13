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Сафонов после 1:0 с «Брестом»: «Очень важный результат для «ПСЖ». Я рад, что нам удалось не пропустить»

Вратарь « ПСЖ » Матвей Сафонов поделился эмоциями после победы над « Брестом » (1:0) в гостевом матче 4-го тура Лиги 1.

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