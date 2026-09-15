Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мирошник объяснил, как ВСУ пытается реализовать стратегию энергоцида

Мирошник объяснил, как ВСУ пытается реализовать стратегию энергоцида

Боевики ВСУ на неделе с 7 по 13 сентября устраивали энергоцид в Запорожской, Белгородской, Курской и других областях.

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