Вчера 63K прочитали Народный артист РФ Дмитрий Харатьян больше не будет вести патриотическую программу «Наши».
Харатьяна выгнали с ТВ? Что случилось с артистом на шоу «Наши»
Комментарии
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Надежда Белугина
Думаю, сам Харатьян стал немного скучноват, может. из-за возраста, может. из-за темы, в которой он не очень уверенно себя чувствует. Вспоминаю, в начале перестройки Масляков старший пробовал роль ведущего, не помню уже какой передачи. Он ходил в пределах экрана взад-вперёд в шубе с богатым воротником, в цилиндре, и, как "кот учёный ", что-то нудно рассказывал и совсем был неинтересен. А ведь мы ждали шустрого КВНщика. Одинаков, как и Харатьян, изо дня в день ничего не меняя ни в себе, ни в сценарии. В рекламе видела других ведущих для шоу "Наша" и пожелала, чтобы они справились и программа продолжила жить. Один имеет военный опыт, а другая богатый словарный запас и раскованность. Пусть будет успех, ведь передача нужная.
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13 час.
НК
Наталья Котельникова
Какая у него планка? Нет её, раз он согласился на участие в позорной рекламе с этой позорной Малышевой. Фууууу мерзость
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5 час.
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