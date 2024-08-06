Харатьяна выгнали с ТВ? Что случилось с артистом на шоу «Наши»

Надежда Белугина

Думаю, сам Харатьян стал немного скучноват, может. из-за возраста, может. из-за темы, в которой он не очень уверенно себя чувствует. Вспоминаю, в начале перестройки Масляков старший пробовал роль ведущего, не помню уже какой передачи. Он ходил в пределах экрана взад-вперёд в шубе с богатым воротником, в цилиндре, и, как "кот учёный ", что-то нудно рассказывал и совсем был неинтересен. А ведь мы ждали шустрого КВНщика. Одинаков, как и Харатьян, изо дня в день ничего не меняя ни в себе, ни в сценарии. В рекламе видела других ведущих для шоу "Наша" и пожелала, чтобы они справились и программа продолжила жить. Один имеет военный опыт, а другая богатый словарный запас и раскованность. Пусть будет успех, ведь передача нужная.