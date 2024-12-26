Маск погрузил американский конгресс в хаос в канун Рождества

Американский предприниматель Илон Маск заставил конгресс США пересматривать проект бюджета США в канун Рождества, написав более 150 постов на своей странице в соцсети X, чем вызвал хаос среди американских парламентариев, сообщает журнал Politico.
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