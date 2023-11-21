В Брянске полицейские провели День правовой помощи детям

Во Всемирный День ребенка полицейские во взаимодействии с представителями иных заинтересованных ведомств организовали и провели День правовой помощи детям в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Брянской области.
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