В Госдуме предложили изменить правила взыскания алиментов

Если неплательщик алиментов добьется отмены судебного приказа о взыскании денег на содержание ребенка, а второй родитель снова обратится в суд и выиграет дело, то должника смогут обязать выплатить всю сумму задолженности, указанную в изначальном приказе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии