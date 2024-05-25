Фестиваль «Классика без границ» завершится гала-концертом

Он состоится сегодня, 25 мая, в Малом зале филармонии Торжественное закрытие фестиваля «Классика без границ» состоится в рамках гала-концерта лауреатов IX Международного юношеского конкурса классического сольного исполнительства «Nota bene!».
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