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Стало известно о жертве нового ЧП с поездом в Брянской области

Стало известно о жертве нового ЧП с поездом в Брянской области

Машинист стал жертвой нового чрезвычайного происшествия (ЧП) с поездом в Брянской области, еще девять человек пострадали.

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