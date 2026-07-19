ВСУ успели накачать Славянск боевиками. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, размещенный в городе гарнизон состоит из нескольких подразделений, которые при этом не контактируют между собой.