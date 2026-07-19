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Аргументы и Факты

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В Славянске действуют тайные отряды: боевики ВСУ ищут возможность сдаться

В Славянске действуют тайные отряды: боевики ВСУ ищут возможность сдаться

ВСУ успели накачать Славянск боевиками. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, размещенный в городе гарнизон состоит из нескольких подразделений, которые при этом не контактируют между собой.

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