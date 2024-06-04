В мире растет количество грибковых инфекций. Почему это происходит и чем грозит?

Изменение климата несет в себе куда больше угроз, чем считалось раньше. Все потому, что некоторые виды патогенных грибов адаптируются к высоким температурам и становятся все более заразными – к такому выводу пришли авторы сразу нескольких научных исследований.
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