Что говорит о будущем бюджет-2027

Федеральный бюджет на 2027 год и на плановый период 2028–2029 годов внесен в Государственную думу. Еще примерно два месяца он будет активно обсуждаться и утрясаться, но главные параметры останутся теми же.
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