В Польше заявили о неизбежности признания Киевом потери территорий

Evgenija Palette

Этот КЛОУН В МИНУСЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ... Он уже заключил договор с Великобританией о сотрудничестве на 100 лет. Это "сотрудничество" обернется ПРОТЕКТОРАТОМ, РАЗГРАБЛЕНИЕМ ОСТАТКОВ УКРАИНСКИХ РЕСУРСОВ и ПОТЕРЕЙ СУВЕРЕНИТЕТА. НО ХАЛЯВА, к которой стремились любой ценой ХОХЛЫ, БУДЕТ. Да и близко. Не Америка. И в случае чего Британия свою "кормушку" в обиду не даст...