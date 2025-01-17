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В Польше заявили о неизбежности признания Киевом потери территорий

В Польше заявили о неизбежности признания Киевом потери территорий

Киеву придется смириться с потерей территорий, считает экс-премьер Польши Лешек Миллер. Он заявил об этом в интервью Rzeczpospolita.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Этот КЛОУН В МИНУСЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ... Он уже заключил договор с Великобританией о сотрудничестве на 100 лет. Это &quot;сотрудничество&quot; обернется ПРОТЕКТОРАТОМ, РАЗГРАБЛЕНИЕМ ОСТАТКОВ УКРАИНСКИХ РЕСУРСОВ и ПОТЕРЕЙ СУВЕРЕНИТЕТА. НО ХАЛЯВА, к которой стремились любой ценой ХОХЛЫ, БУДЕТ. Да и близко. Не Америка. И в случае чего Британия свою &quot;кормушку&quot; в обиду не даст...
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