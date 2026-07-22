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Меркулов о переходе в «Колорадо»: «Мне пообещали: если буду хорошо играть, дадут шанс. Сказали, что рассматривают меня в качестве крайнего нападающего»

Нападающий Георгий Меркулов высказался касательно перехода в систему «Колорадо». – Не кажется ли вам это неудачным решением? – Нет, не кажется.

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