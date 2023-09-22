Анатолий Чубайс долгое время был высшим государственным деятелем в России. Он, например, в девяностые годы отвечал за экономические реформы.
"Эпоха Чубайса в истории нашей страны закончилась": эксперт Евгений Сатановский
Комментарии
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Евгений МакЛауд
Эта падаль выехала, но заебулина с кудрёй, грефом и прочими ясиными забавляются по полной программе И ничего!! С таким то другом как ВВП почему бы не почумить??
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17 час.
Михаил
эпоха рыжей херни,закончится, когда эта рыжая проблядь будет на виселице,а рядом будут болтаться подельники,коих все и все знают!!
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16 час.
Виктор Журавлев
Сатановский, а как надо было вернуть гражданам России частную собственность, которую уничтожили коммунисты?
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15 час.
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