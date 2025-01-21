Эксперты предрекли снижение активности строительных компаний в 2025 году

Активность строительных компаний в 2025 году значительно снизится по сравнению с 2023 и 2024 годами. Это обусловлено неблагоприятными условиями в сфере ипотечного кредитования, в частности с введением ипотечного стандарта, который запрещает использование субсидируемых ставок от застройщиков.